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新债招标：中国大连3-10年一般债利率较下限上浮18-30bp--业内人士
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2017年11月9日 / 早上6点57分 / 1 天前

新债招标：中国大连3-10年一般债利率较下限上浮18-30bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月9日 - 业内人士周四透露，中国大连市下午招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债，
中标利率分别为3.87%、 4.09%、4.18%和4.18%，较投标区间下限分别上浮18、20、26和30个基点(bp)，投标
倍数依次为1.90倍、2.12倍、1.88倍和1.70倍。
     
    稍后大连还将有3-10年期专项债招标。上述一般债和专项债均全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资
服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
   类别       期限     规模(亿元  票面利率   投标倍数   上浮幅度     发行期
                           )                                       
 一般债券      3年      14.9822     3.87%      1.90       +18bp     11月10日
               5年      22.4443     4.09%      2.12       +20bp    
               7年      22.4559     4.18%      1.88       +26bp         
              10年      14.9706     4.18%      1.70       +30bp         
   小计                 74.8530                                         
 专项债券      3年      1.0653            待15:40招标结束           11月10日
               5年      1.5979            待15:40招标结束          
               7年      1.5979            待15:40招标结束          
              10年      1.0652            待15:40招标结束               
   小计                 5.3263                                          
   总计                 80.1793                                         
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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