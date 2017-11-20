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新债招标：四川3-10年专项地方债中标利率较下限上浮18-31个bp--业内人士
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2017年11月20日 / 凌晨3点29分 / 2 天前

新债招标：四川3-10年专项地方债中标利率较下限上浮18-31个bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透北京11月20日 - 业内人士周一透露，中国四川省上午招标发行的三、五、七和1
0年期专项地方债，中标利率分别为3.99%、4.08%、4.17%和4.25%，较投标区间下限上浮2
4、18、19和31个基点(bp)，对应的投标倍数为1.71倍、2.13倍、1.56倍和1.46倍。
    
    该省稍早招标续发行的三、五、七和10年期一般地方债，中标收益率分别为4.0024%
、4.1064%、4.2039%和4.2325%，较投标区间下限上浮25、21、22和29个基点(bp)，对应
的投标倍数为1.48倍、1.90倍、1.57倍和1.40倍。
    
    上述一般债为四川省今年第五至八期第一次续发行，全部为置换债券；专项债为四川
今年第17-20期债券，全部为新增债券。两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，中
债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)  票面利率  投标倍数  上浮幅度(bp  起息日
                                                               )       
    一般债券       3年        6       4.0024%     1.48        25       5月23日
                   5年        6       4.1064%     1.90        21          
                   7年        6       4.2039%     1.57        22          
                   10年       2       4.2325%     1.40        29          
      小计                    20                                          
    专项债券       3年        22       3.99%      1.71        24       11月21
                                                                         日
                   5年        22       4.08%      2.13        18          
                   7年        22       4.17%      1.56        19          
                   10年      7.14      4.25%      1.46        31          
      小计                  73.14                                         
      总计                  93.14                                         
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中
债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限
为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地
方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财
政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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