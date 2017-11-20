新债招标：四川3-10年专项地方债中标利率较下限上浮18-31个bp--业内人士

路透北京11月20日 - 业内人士周一透露，中国四川省上午招标发行的三、五、七和1 0年期专项地方债，中标利率分别为3.99%、4.08%、4.17%和4.25%，较投标区间下限上浮2 4、18、19和31个基点(bp)，对应的投标倍数为1.71倍、2.13倍、1.56倍和1.46倍。 该省稍早招标续发行的三、五、七和10年期一般地方债，中标收益率分别为4.0024% 、4.1064%、4.2039%和4.2325%，较投标区间下限上浮25、21、22和29个基点(bp)，对应 的投标倍数为1.48倍、1.90倍、1.57倍和1.40倍。 上述一般债为四川省今年第五至八期第一次续发行，全部为置换债券；专项债为四川 今年第17-20期债券，全部为新增债券。两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，中 债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍数 上浮幅度(bp 起息日 ) 一般债券 3年 6 4.0024% 1.48 25 5月23日 5年 6 4.1064% 1.90 21 7年 6 4.2039% 1.57 22 10年 2 4.2325% 1.40 29 小计 20 专项债券 3年 22 3.99% 1.71 24 11月21 日 5年 22 4.08% 2.13 18 7年 22 4.17% 1.56 19 10年 7.14 4.25% 1.46 31 小计 73.14 总计 93.14 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中 债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限 为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地 方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财 政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)