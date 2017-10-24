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新债招标：中国广西3-10年专项地方债利率较下限上浮25-32bp--业内人士
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2017年10月24日 / 早上8点00分 / 1 天内

新债招标：中国广西3-10年专项地方债利率较下限上浮25-32bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海10月24日 - 业内人士周二透露，中国广西壮族自治区下午招标的三年(13/14
期)、七年和10年期专项地方债，中标利率分别为3.90%、3.85%、4.07%和4.05%，较投标区
间下限上浮30、25、30和32个基点(bp)，四期债投标倍数5.05倍、3.84倍、4.70倍和4.18倍
。。
    
    该自治区稍早结束招标的10年期一般地方债，中标利率为4.11%，较投标区间下限上浮3
8个bp，投标倍数4.47倍。
    
    中债资信评估有限责任公司对今日招标债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
   类别      期限     规模(亿元)   利率   倍数        招标时间        发行期
 一般债券    10年         30       4.11%  4.47  10月24日14:00-14:40   10月25
                                                                        日
   小计                   30                                          
 专项债券  3年(13期)      11       3.90%  5.05  10月24日15:00-15:40   10月25
                                                                        日
           3年(14期)       47      3.85%  3.84                        
              7年         20       4.07%  4.70                        
             10年         40       4.05%  4.18                        
   小计                   118                                            
   总计                   148                                            
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%
。
    
    截至本周一，今年已发行地方债累计规模达3.73万亿元，其中公开招标占比约72%，定
向发行约28%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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