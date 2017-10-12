新债招标：青海3-10年专项地方债利率较下限上浮30-41个bp--业内人士

路透上海10月12日 - 业内人士周四透露，中国青海省上午招标的三、五、七和10年四 期专项地方债，中标利率为3.87%、3.95%、3.99%和4.05%，较投标区间下限上浮30、32、30 和41个基点(bp)，对应投标倍数2.03倍、1.93倍、1.65倍和1.50倍。 该省稍早结束的八只五年期土地储备专项债，中标利率分布在3.96%和3.99%两个水平线 。稍后北京时间12:10，还有三至10年四只一般地方债将结束招标。 上述一般债全部为置换债券，普通专项债和土储专项债全部为新增债券，大公国际资信 评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 8.132 -- -- 10月12日11:30-12:10 10月13日 5年 20.33 -- -- 7年 24.39 -- -- 10年 28.45 -- -- 小计 81.302 专项债券 3年 3 3.87% 2.03 10月12日10:30-11:10 10月11日 5年 3 3.95% 1.93 7年 2 3.99% 1.65 10年 3 4.05% 1.50 小计 11 土储专项债 其中：西宁 5年 4 3.96% -- 10月12日9:30-10:10 10月13日 市 海东市 5年 5 3.96% -- 海西州 5年 5 3.96% -- 黄南州 5年 2 3.99% -- 海南州 5年 1 3.99% -- 果洛州 5年 1 3.99% -- 海北州 5年 1 3.99% -- 玉树州 5年 1 3.99% -- 小计 20 总计 112.302 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债 收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均 值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)