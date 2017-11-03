新债招标：中国上海3-10年一般地方债利率较下限上浮5-20bp--业内人士

路透上海11月3日 - 业内人士周五透露，中国上海市上午招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债， 中标利率分别为3.75%、 3.97%、4.06%和4.07%，较投标区间下限分别上浮5、10、15和20个基点(bp)，投标倍 数分别为2.46倍、2.43倍、2.31倍和2.19倍。 上述地方债中，新增一般债券为171亿元，置换一般债券102.9亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对 上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿 利率 上浮幅 投标倍数 起息日 元) 度 一般债券 3年 54.9 3.75% +5bp 2.46 11月6日 5年 82.1 3.97% +10bp 2.43 7年 54.8 4.06% +15bp 2.31 10年 82.1 4.07% +20bp 2.19 总计 273.9 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1- 5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向占比约28%，公开招 标占比约72%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)