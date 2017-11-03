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新债招标：中国上海3-10年一般地方债利率较下限上浮5-20bp--业内人士
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2017年11月3日 / 凌晨2点26分 / 1 天前

新债招标：中国上海3-10年一般地方债利率较下限上浮5-20bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 业内人士周五透露，中国上海市上午招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债，
中标利率分别为3.75%、 3.97%、4.06%和4.07%，较投标区间下限分别上浮5、10、15和20个基点(bp)，投标倍
数分别为2.46倍、2.43倍、2.31倍和2.19倍。    
     
    上述地方债中，新增一般债券为171亿元，置换一般债券102.9亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对
上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
     类别          期限     规模(亿   利率      上浮幅   投标倍数    起息日
                              元)               度                 
   一般债券        3年        54.9    3.75%     +5bp       2.46      11月6日
                   5年        82.1    3.97%     +10bp      2.43         
                   7年        54.8    4.06%     +15bp      2.31    
                   10年       82.1    4.07%     +20bp      2.19    
     总计                    273.9                                      
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-
5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
    
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。     
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向占比约28%，公开招
标占比约72%。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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