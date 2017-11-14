新债招标：中国海南3/5/10年一般债利率较下限上浮5-24bp--业内人士

路透上海11月14日 - 业内人士周二透露，中国海南省上午招标的三、五、10年期一般地方债，中标利率3.84%、3.96%和4.14%，较投标区间下限上浮13、5、24个基点(bp)，投标倍数2.19倍、2.31倍和2.17倍。 该省稍后11:10和12:10还将有七年期普通专项债和13期五年期土地储备专项债结束招标。 上述一般地方债期限含三年、五年和10年，全部为置换债券；专项债期限为七年，亦全部为置换债券；本次还有13期土地储备专项债将发行，均为五年品种。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍数 上浮幅度(bp 起息日 ) 一般债券 3年 19 3.84% 2.19 13 11月15日 5年 35.1795 3.96% 2.31 5 10年 15 4.14% 2.17 24 小计 69.1795 专项债券(普通) 7年 18.8727 11月14日10:30-11:10 11月15日 土地储备专项债 省本级 5年 8 11月14日10:30-11:10 11月15日 海口市 5年 8 三亚市 5年 2 儋州市 5年 3 琼海市 5年 10 文昌市 5年 1 万宁市 5年 1 11月14日11:30-12:10 11月15日 东方市 5年 1 澄迈县 5年 1 临高县 5年 1 乐东县 5年 1 琼中县 5年 1 定安县 5年 2 小计 40 总计 128.0522 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)