新债招标：中国黑龙江3/5/7年专项债利率较下限上浮11-16bp--业内人士

路透上海11月15日 - 业内人士周三透露，中国黑龙江省下午招标的三、五、七年期普通专项地方债，中 标利率3.89%、4.02%和4.12%，较投标区间下限分别上浮16、11、15个基点(bp)，投标倍数4.59倍、4.30倍、4 .30倍。同时招标的10年期收费公路专项债，中标利率4.35%，较下限上浮44个bp，投标倍数3.99倍。 黑龙江稍早招标的三年期一般地方债，中标利率3.83%，较投标区间下限上浮10个基点(bp)，投标倍数4.1 3倍。 稍后黑龙江省还有五期土地储备专项债结束招标。 本次招标的黑龙江一般地方债含置换债券35.3396亿元，新增债券2.5亿元；普通专项债总额80.7224亿元 ，其中新增债券7.14亿元，置换债券73.5824亿元；收费公路和土地储备专项债规模分别为2.86亿和10亿元， 全部为新增债。大公国际资信评估公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 中标利率 投标倍数 上浮幅度(bp) 起息日 ) 一般债券 3年 37.8396 3.83% 4.13 10 11月16日 专项债券(普通) 3年 33.5824 3.89% 4.59 16 11月16日 5年 27.14 4.02% 4.30 11 7年 20 4.12% 4.30 15 专项债小计 80.7224 收费公路专项债 10年 2.86 4.35% 3.99 44 11月16日 土地储备专项债--哈尔 5年 0.9 待16:40招标结束 11月16日 滨 牡丹江 5年 0.2 佳木斯 5年 3.3828 黑河 5年 1.5 绥化 5年 4.0172 土地储备小计 10 总计 131.422 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中 ，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)