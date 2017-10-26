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新债招标：辽宁3-7年专项债利率较投标区间下限上浮25-30bp--业内人士
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2017年10月26日 / 早上8点02分 / 1 天内

新债招标：辽宁3-7年专项债利率较投标区间下限上浮25-30bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海10月26日 - 业内人士周四透露，中国辽宁省今日招标的三年、五年及七年专项地方债中标利率分别为3.86%、3.98%和4.08%，较投标区间下限分别上浮25bp、25bp和30bp(基点)，投标倍数分别为2.45倍、2.22倍和2.14倍。
    
    稍早该省结束招标的三年、五年及七年一般地方债中标利率分别为3.81%、3.98%和4.08%，较投标区间下限分别上浮20bp、25bp和30bp，投标倍数分别为2.14倍、1.75倍和1.73倍。
    
   上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元    发行期
                                     )      
    一般债券           3年          77       10月27日
                       5年          100          
                       7年         76.46         
      小计                        253.46    
    专项债券           3年          22       10月27日
                       5年          29      
                       7年         21.17    
      小计                         72.17         
      总计                        325.63         
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)   

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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