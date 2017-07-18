路透基点：浙江能源国际首次涉足海外贷款市场，融资3亿美元--TRLPC

路透7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，浙江省能源集团有限公司在香港注册的子公司--浙江能源国际有限公司首次涉足海外贷款市场，计划筹集3亿美元三年期贷款。

澳新银行和渣打香港负责安排这笔到期一次性偿还贷款，利率较Libor加码80个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承诺3,000万美元或以上，担任牵头行兼簿记行，前端费和最高综合收益分别是60个和100个基点；承诺2,000-2,900万美元，担任牵头行，前端费和综合收益分别是52.5个和97.5个基点；承诺1,000-1,900万美元，担任主办行，前端费和综合收益为45个和95个基点。

银行推介会将于7月27日在香港举行。银行回复截止日期是8月11日。

所筹资金用于为浙江省能源集团在2014年9月获得的3亿美元三年期债券提供再融资，该笔债券定价为99.85，票息为2.30%，收益率为2.35%。该批债券将于9月30日到期。

浙江省能源集团对借款人浙江能源国际有60%的直接控股，另外40%则通过子公司浙江浙能富兴燃料有限公司进行控制。浙江省能源集团提供了维护支持协议(keepwell agreement)。浙江省能源集团债信评级为A3/A（穆迪/惠誉），上述的债券亦由浙江省能源集团提供维护支持协议。（完） (编译 高琦 审校 张明钧)