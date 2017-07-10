路透基点：国银租赁重返联贷市场，筹组3亿美元境内分期贷款--TRLPC

路透7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称国银金融租赁股 份有限公司重返市场，筹组3亿美元三年期境内贷款。该公司在不到一年 之前签署了1.5亿美元的贷款便利。 独家牵头行兼簿记行瑞穗银行上周五启动该最新贷款项目，利率为较 三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105个基点，平均贷款年限为2. 66年。 承贷5,000万美元或以上者为牵头行，参贷费30个基点，综合收益116 个基点；承贷3,000-4,900万美元者为主办行，参贷费25个基点，综合收 益114个基点；承贷2,000-2,900万美元者为安排行，参贷费20个基点，综 合收益113个基点；承贷1,000-1,900万美元为参贷行，参贷费15个基点， 综合收益111个基点。 承贷截止日期8月18日，所得资金将用于运营资本。计划9月6日签署 。 国银租赁评级为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)，去年9月完成了一笔1.5 亿美元的三年期境内贷款，吸引10家银行参与联贷。 永丰银行(中国)和富邦华一银行担任此项交易的牵头行兼簿记行，最 终支付的最高综合收益为三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码124 个基点，贷款利率为加码115个基点。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)