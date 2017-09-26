路透基点：平安租赁寻求3亿美元三年期贷款--TRLPC

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，平安国际融资租赁有限公司(平安租赁)重返贷款市场，寻求3亿美元三年期贷款。

德意志银行再度担任独家牵头行兼簿记行。该笔贷款带有超额配售权，具体情况没有详细说明。

这家德国银行亦是平安租赁2015年4月签署的3亿美元境外贷款的独家牵头行兼簿记行。

平安租赁全资拥有的平安租赁香港控股有限公司是最新这笔贷款的借款人，平安租赁则是担保人。

这笔期末一次性偿还融资平分为一笔定期贷款和一笔循环贷款，利率为伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码135个基点。10月31日前承诺参贷的银行可以获得5个基点的提前参贷费。

银行承贷4,000万美元或更多，可以获得牵头行头衔以及75个基点的前端费，最高综合收益为161.67个基点。承贷2,500-3,900万美元可获主办行头衔，前端费为65个基点，综合收益为158.33个基点。承贷1,500-2,400万美元可获安排行头衔，前端费为45个基点，综合收益为151.67个基点。

银行会议10月12日将于香港举行，银行回复的正式截止日期是11月7日。

所获资金将部分用于帮助借款人获得平安租赁旗下一些关联企业的25%股权。

平安租赁上次进入贷款市场是在2015年4月，银行积极响应，有20家银行参贷，贷款规模从最初的1亿美元提高到3亿美元。

这笔贷款包含三年期美元分期偿还A部分和两年期欧元期末一次性偿还B部分。A部分最高综合收益为306个基点，B部分是288个基点，利率分别是Libor加码250个基点和欧元银行间拆放利率(Euribor)加码225个基点。(完) (编译 张涛；审校 李婷仪)