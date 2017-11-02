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2017年11月2日 / 早上6点55分 / 1 天前

路透基点：中国正通汽车服务控股重返市场寻求3亿美元贷款--TRLPC

1 分钟阅读

路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国正通汽车服务控股有限公司重返市场筹办一笔3亿美元三年期可转让定期贷款，10个月前，该公司敲定了一笔4.09亿美元的贷款。

摩根士丹利是这笔最新贷款的全球协调行和管理代理行，台湾银行担任台湾的牵头行兼簿记行。

该贷款利率为Libor加码315基点，平均期限2.525年。

银行受邀按以下几个层级参贷：

承贷3,000-4,900万美元的银行，获得综合收益358.56个基点及台湾牵头行兼簿记行头衔，前端费110个基点；

承贷2,000-2,900万美元的银行，获得综合收益352.62个基点及主办行头衔，前端费95个基点；

承贷1,000-1,900万美元的银行，获得综合收益346.68个基点及安排行头衔，前端费80个基点。

承贷截止日期为12月1日。

所筹资金用于一般企业用途和再融资。

正通汽车今年1月筹得4.09亿美元三年期贷款。摩根士丹利当时亦为管理行兼协调行。中国广发银行上海分行、工银香港、彰化商业银行香港分行为牵头行兼簿记行。贷款的最高综合收益为369基点，利率为较Libor加码325基点，平均年限2.525年。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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