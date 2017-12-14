路透基点：海信3亿美元首笔贷款已经完成--TRLPC

路透12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有电 子厂商海信首次进入贷款市场筹集3亿美元三年期贷款，有八家银行参与 一般分销。 汇丰和渣打承办上述到期一次清偿的贷款，利率较伦敦银行同业拆放 款利率(Libor)加码103个基点，最高综合收益为123个基点。 贷款方海信(香港)有限公司是海信的子公司，母公司提供维持完好协 议(keepwell deed)。 海信在中国家喻户晓，其同业对手包括海尔和美的。海信旗下包括上 海证券交易所上市的海信电器以及在深圳和香港两地上市的海信科龙。 该公司在美国新泽西州、墨西哥蒂华纳(Tijuana)、捷克皮尔森(Pils en)、以及南非开普敦拥有生产工厂，另外在中国七个城市有生产基地。 额度分配如下： 百万美元 牵头行兼簿记行 汇丰 45 渣打(香港) 30 牵头行 中国进出口银行巴黎分行 40 中国交通银行(OBU) 35 恒生银行 35 西班牙对外银行(BBVA)香港分行 30 主办行 中国银行巴黎分行 30 安排行 兴业银行上海分行 20 三菱日联金融集团(MUFG) 20 创兴银行 15 合计 300 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)