路透基点：华融国际金融控股30亿港元贷款定价收紧--TRLPC

路透9月20日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市券商华融国际金融控股有限公司已启动30亿港元(3.84亿美元)的364天期等值有限联贷案，其定价较目前已在市场中的俱乐部贷款定价收紧。

远东国际商业银行和凯基银行为牵头行兼簿记行，它们已启动30亿港元等值有限联贷，尽管中信国际作为协调人的的20亿港元一年期俱乐部贷款案尚未结束。

30亿港元的贷款分为两部分，A部分为15亿港元定期借款，B部分为15亿港元循环信贷，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点，并有50个基点的承诺费。

承贷3亿港元或以上的银行，参贷费为20个基点，综合收益为235个基点；其他承贷2.50-2.99亿港元的银行，以及2–2.49亿港元的银行，参贷费分别为15个基点和10个基点，综合收益分别为230个基点和225个基点。

B部分可以以港元或美元支取。最终回复时间为9月29日。

所筹资金用于再融资及营运资本目的。

与此同时，20亿港元一年期俱乐部贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点，一次性安排费为35个基点，这使其较另外已进入有限联贷的30亿港元的定价更有吸引力。

这两项交易均有借款人在岸母公司--中国华融资产管理股份有限公司提供的同意协助书(letter of comfort)。

两项贷款定价均较近一年前华融国际的首次贷款定价大幅收紧。去年10月，华融国际启动30亿港元等值一年期期末一次性偿还贷款，参贷银行可获得305个基点的最高综合收益，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。(完) (编译 于春红; 审校 高琦)