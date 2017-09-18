中国货币市场：缴税在途紧势难缓，3,000亿逆回购对冲MLF后助益有限

路透上海9月18日 - 中国央行周一进行3,000亿元人民币逆回购创近两个月新高，但银行间市场流动性紧势丝毫未缓。交易人士表示，因月度缴税在途，逆回购投放在对冲今日MLF到期后，净投放量对场内资金改善仍极为有限，不少中小机构拆借难度有增无减，非银类机构价格亦居高不下。 “(逆回购)3,000亿也没见什么水花啊，还是紧，跟上周五比感觉还更紧了呢，因为对冲MLF到期后，实际投放量也没多少。”上海一银行交易员称，“今天缴税走款规模还算比较多的，正常到20号左右结束，还得再继续扛一两天看看情况吧。” 央行稍早公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和MLF到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展了3,000亿逆回购操作，其中七天期2,800亿，28天期200亿。按逆回购口径计算，今日净投放3,000亿元；不过若考虑1,135亿元MLF到期，全口径计算单日净投放1,865亿元。 今日公开市场无逆回购到期，不过MLF（中期借贷便利）方面，上周六（16日）到期的1,135亿元顺延至今日到期。央行月初曾进行2,980亿元MLF操作，规模超过9月全月MLF到期量。 华北一券商交易员指出，央行逆回购投放规模都是以七天期限为主，跨月的28天投放量也不大，所以央行对场内资金驰援仍是以短期限为主；目前隔夜可拆借到的价格在3.5%附近，市场上也有到4%的，七天期价格在4.3%左右，跨月的5.2%左右。 “跨季的需求有，但是量还没上来，因为现在价格高，都想等等看下周借个14天，或者再晚点借七天，总归还是划算一点吧，毕竟资金面出现紧绷的概率也不大，”她称。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7790 2.7133 +6.57 七天 2.9023 2.9079 -0.56 14天 4.0845 4.0600 +2.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3250 3.7100 +61.50 七天 4.3700 4.1300 +24.00 14天 4.8350 4.3850 +45.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7800 2.6900 +9.00 七天 3.5000 3.4400 +6.00 14天 4.3000 4.1000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7560 2.6958 +6.02 七天 2.8440 2.8320 +1.20 三个月 4.3643 4.3647 -0.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)