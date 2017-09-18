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中国货币市场：缴税在途紧势难缓，3,000亿逆回购对冲MLF后助益有限
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2017年9月18日 / 凌晨4点33分 / 1 个月前

中国货币市场：缴税在途紧势难缓，3,000亿逆回购对冲MLF后助益有限

3 分钟阅读

    路透上海9月18日 - 中国央行周一进行3,000亿元人民币逆回购创近两个月新高，但银行间市场流动性紧势丝毫未缓。交易人士表示，因月度缴税在途，逆回购投放在对冲今日MLF到期后，净投放量对场内资金改善仍极为有限，不少中小机构拆借难度有增无减，非银类机构价格亦居高不下。
                
    “(逆回购)3,000亿也没见什么水花啊，还是紧，跟上周五比感觉还更紧了呢，因为对冲MLF到期后，实际投放量也没多少。”上海一银行交易员称，“今天缴税走款规模还算比较多的，正常到20号左右结束，还得再继续扛一两天看看情况吧。”
             
    央行稍早公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和MLF到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展了3,000亿逆回购操作，其中七天期2,800亿，28天期200亿。按逆回购口径计算，今日净投放3,000亿元；不过若考虑1,135亿元MLF到期，全口径计算单日净投放1,865亿元。
    
    今日公开市场无逆回购到期，不过MLF（中期借贷便利）方面，上周六（16日）到期的1,135亿元顺延至今日到期。央行月初曾进行2,980亿元MLF操作，规模超过9月全月MLF到期量。
    
    华北一券商交易员指出，央行逆回购投放规模都是以七天期限为主，跨月的28天投放量也不大，所以央行对场内资金驰援仍是以短期限为主；目前隔夜可拆借到的价格在3.5%附近，市场上也有到4%的，七天期价格在4.3%左右，跨月的5.2%左右。
    
    “跨季的需求有，但是量还没上来，因为现在价格高，都想等等看下周借个14天，或者再晚点借七天，总归还是划算一点吧，毕竟资金面出现紧绷的概率也不大，”她称。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:03                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7790     2.7133      +6.57
      七天                     2.9023     2.9079      -0.56
                                                  
      14天                     4.0845     4.0600      +2.45
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.3250     3.7100     +61.50
                                                  
      七天                     4.3700     4.1300     +24.00
                                                  
      14天                     4.8350     4.3850     +45.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7800     2.6900      +9.00
                                                  
      七天                     3.5000     3.4400      +6.00
                                                  
      14天                     4.3000     4.1000     +20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7560     2.6958      +6.02
                                                  
       七天                    2.8440     2.8320      +1.20
                                                  
       三个月                  4.3643     4.3647      -0.04
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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