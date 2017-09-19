新债招标：河南五年专项债较下限上浮30bp，土储债上浮30-71bp--业内人士

路透上海9月19日 - 业内人士周二透露，中国河南省上午招标的五年期专项地方债，中标利率为 3.91%，较投标区间下限上浮30基点(bp)，投标倍数为2.66倍。 同时该省结束招标的郑州等城市第一批土地储备专项债中标利率位于3.91%-4.32%，较投标区间 下限上浮30-71个bp。 稍后该省还将有两外两批土地储备专项债和一般债券招标。上述债券均通过财政部上海证券交易 所政府债券发行系统招投标；一般债和普通专项债全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评 级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 5年 56.5049 9月19日15:00-15:40 9月20日 10年 56.5050 小计 113.0099 专项债券(普通) 5年 7.6041 3.91% 2.66 9月19日9:30-10:10 9月20日 小计 7.6041 土地储备专项债 郑州市 5年 66.884 3.91% 2.41 9月19日9:30-10:10 9月20日 开封市 5年 10.4 3.95% 2.52 平顶山市 5年 8 3.91% 2.90 安阳市 5年 0.21 4.32% 1.90 鹤壁市 5年 2.04 3.99% 2.45 新乡市 5年 4.21 9月19日10:30-11:10 9月20日 焦作市 5年 0.27 许昌市 5年 4.08 漯河市 5年 0.45 三门峡市 5年 2.82 南阳市 5年 1.44 9月19日14:00-14:40 9月20日 商丘市 5年 9.89 信阳市 5年 8.49 周口市 5年 6.69 驻马店市 5年 2.73 小计 128.604 总计 249.218 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线 中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地 每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定 向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公 开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 吴芳；审校 杨淑祯)