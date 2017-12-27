香港个股：旭辉旗下长租公寓平台获批发行30亿元REITs，助力高速扩张

路透上海12月27日 - 中国房地产商--旭辉控股旗下长租公寓平台--旭辉领寓近日获批储架式发行REITS（房地产信托基金）产品，注册规模30亿元人民币，该项融资将助力旭辉领寓未来两年的高速扩张计划。

成立仅一年多的旭辉领寓目前已在国内16个城市布局近2万间公寓。按公司五年发展规划，明年及后年其管理规模将增至4万间和8万间，至2021年旭辉领寓将形成运营管理20万间公寓的规模，并完成上市。

“旭辉领寓REITs实行储架发行机制，是根据旭辉领寓未来两年的重资产发展计划量身定制，”旭辉领寓首席执行官（CEO）张爱华周三在记者会上表示。

这项名为高和晨曦-中信证券-领昱系列资产支持专项计划，将在两年内分期完成发行，首期发行的底层项目为旭辉领寓旗下已实现经营现金流入的两家公寓门店，未来旭辉领寓还将把符合入池标准的资产分批发行。这是国内首单民企长租公寓储架类权益型REITs，并脱离主体信用。

中信证券将担任该资产支持专项计划的管理人和承销商。

“我们推动权益型REITs发行的一大目的是为公募REITs进行储备。”张爱华介绍，随着资产证券化操作日趋成熟，公募REITs市场的开放会呈渐行渐近之势，本次发行的REITs离公募REITs仅一步之遥。

目前国内已先后发行20多单租赁住宅的证券化产品，包括10月发行的国内首单央企租赁住房REITs--保利租赁住房REITs，该产品注册规模为50亿元，并首次采用储架发行机制。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)