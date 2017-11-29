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新债招标：湖南三至七年一般地方债利率较下限上浮31-43bp--业内人士
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2017年11月29日 / 早上7点02分 / 2 天前

新债招标：湖南三至七年一般地方债利率较下限上浮31-43bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月29日 - 业内人士周三透露，中国湖南省下午招标发行的三、五和七年三期一般地方政府债
，中标利率分别为4.21%、4.25%和4.30%，较投标区间下限上浮43、35和31个基点(bp)，对应投标倍数2.59倍
、2.46倍和2.75倍。
    
    北京时间15:40，该省还将有一、三和五年三期专项地方债结束招标。
    
    本次一般地方债发行总额305亿元，其中新增债券50亿元，置换债券255亿元；专项债券433亿元，其中新
增债券18亿元，置换债券415亿元。
    
    两批债通过财政部上海证券交易所发行系统招投标，中债资信评估公司对债券评级全部为AAA级。投标标
位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮30%。
        
    具体发行明细如下：    
   类别      期限   规模(亿元)  票面利率  上浮幅度(bp  投标倍数     起息日
                                               )                  
 一般债券    3年       155       4.21%       +43bp       2.59      11月30日
             5年       100       4.25%       +35bp       2.46          
             7年        50       4.30%       +31bp       2.75          
   小计                305                                             
 专项债券    1年       100              待15:40招标结束            11月30日
             3年       200                                             
             5年       133                                             
   小计                433                                             
   总计                738                                             
    截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比约26%，其余为公开
招标发行。
    
    财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则
上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的
力度。 (完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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