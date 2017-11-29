新债招标：湖南三至七年一般地方债利率较下限上浮31-43bp--业内人士

路透上海11月29日 - 业内人士周三透露，中国湖南省下午招标发行的三、五和七年三期一般地方政府债 ，中标利率分别为4.21%、4.25%和4.30%，较投标区间下限上浮43、35和31个基点(bp)，对应投标倍数2.59倍 、2.46倍和2.75倍。 北京时间15:40，该省还将有一、三和五年三期专项地方债结束招标。 本次一般地方债发行总额305亿元，其中新增债券50亿元，置换债券255亿元；专项债券433亿元，其中新 增债券18亿元，置换债券415亿元。 两批债通过财政部上海证券交易所发行系统招投标，中债资信评估公司对债券评级全部为AAA级。投标标 位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮30%。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 上浮幅度(bp 投标倍数 起息日 ) 一般债券 3年 155 4.21% +43bp 2.59 11月30日 5年 100 4.25% +35bp 2.46 7年 50 4.30% +31bp 2.75 小计 305 专项债券 1年 100 待15:40招标结束 11月30日 3年 200 5年 133 小计 433 总计 738 截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比约26%，其余为公开 招标发行。 财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则 上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的 力度。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)