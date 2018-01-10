《即时观点3》中国12月CPI小涨PPI涨幅继续回落，通胀温和料难扰动货币政策

路透北京1月10日 - 中国国家统计局周三公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，低于路透调查预估中值的1.9%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，高于路透调查预估中值4.8%，但为去年11月同比上涨3.3%以来最低。

分析师认为，12月的CPI涨幅同比涨幅略有扩大，PPI同比涨幅继续回落，与市场预期基本一致；考虑到基数原因，以及近期天气因素，2018年CPI的涨幅可能会有月度突破2%，而PPI则因去年基数相对较高，预计涨幅有限。

统计局数据显示，2017年12月CPI环比上涨0.3%，路透调查预估中值为0.4%；PPI环比上涨0.8%。11月CPI中的食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

2017年全年，全国CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落了0.4个百分点；2017年全年PPI上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。

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12月详细数据：

--CPI同比上涨1.8%（路透调查中值为上涨1.9%）

--PPI同比上涨4.9%（路透调查中值为上涨4.8%）

--CPI环比上涨0.3%（路透调查中值为升0.4%），PPI环比上涨0.8%

--CPI中食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%

--中国月度CPI和PPI同比增速图表 tmsnrt.rs/2CLMVma

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以下为分析师评论摘要：

--联讯证券李奇霖、张德礼：

12月CPI同比1.8%，略有回升。PPI同比4.9%，较前值5.8%大幅回落，但也基本符合预期。CPI环比0.3%，符合季节性规律。主要由食品项贡献，鲜果、蛋类拉动环比上升0.12个百分点，而市场关注的蔬菜和猪肉这两项影响不大。非食品项中，因油价上涨交通和通信价格环比上涨0.4%，其它分项变化不大。

12月PPI同比大幅回落，主要因高基数，环比是上升的，从11月的0.5%增加到了12月的0.8%。生产资料仍然是拉动环比的主要因素，从内部看采掘工业环比从1.7%下降至1.1%，而原材料工业和加工工业价格指数环比，分别从0.3%、0.1%上涨至1.2%和0.8%，这种分化与限产和价格传导相关。

展望2018年，受食品项低基数与油价影响，CPI同比中枢将上升，我们预计在2.2%-2.3%.而PPI同比，由于2017年的高基数，将大幅回落。PPI同比与CPI同比分化的趋势得以缓解，这给企业盈利带来压力。

--国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁：

总体来看17年CPI相当温和可控，既无通胀亦无通缩，物价走势相当稳定，PPI则因前期基数因素影响全年保持在相对高位运行，但也呈下行态势。

预计今年CPI会较17年有所回升，可能会突破2%，全年可能会在2.1%左右，分析来看居民消费品的供给和需求总体保持在平衡状态，同时货币政策今年保持中性偏紧的基调不会改变，也意味着不会投放过多的流动性，而服务价格因劳动力成本的上升今年会有所走高，粮食价格在连续两年走低后今年估计会有所回升，综合分析预计今年CPI涨幅会高于17年，但物价仍呈持温和可控态势。

而PPI根据模型测算，考虑到翘尾因素和新涨价因素，预计今年全年涨幅会维持在4%左右。

--国信证券宏观固收团队 董德志和李智能：

12月食品环比仍低于季节性，受基数影响CPI小幅回升，PPI同比继续大幅回落，维持2018年CPI均值为2.2%预期，PPI均值在3-3.5%预期。

12月食品环比略低于季节性，非食品环比略高于季节性。12月食品环比为1.1%，低于季节性约0.4个百分点，其中蔬菜价格环比涨幅明显低于季节性是主要贡献。非食品环比为0.1%，高于季节性约0.04个百分点，其中服务价格环比为0.1%，高于季节性约0.1个百分点，但前期涨幅较大的医疗服务价格环比连续第三个月低于季节性；可推算非食品中工业品价格环比为0.1%，基本持平季节性。

从高频数据来看，今年1月首周食品价格季节性回升，同时蔬菜价格受大雪严寒天气影响涨幅有所扩大，但肉类价格涨幅明显趋缓，整体食品价格上升幅度有限。由于2017年1月为春节月，基数很高，预计2018年1月CPI同比将明显回落至1.3-1.4%左右。

12月PPI同比继续大幅回落，环比有所反弹。从需求的角度来看，我们认为内需和外需均有弱化趋势。外需上，作为中国第一大贸易伙伴的欧洲经济趋弱，中国外需失色；内需上，固定资产投资的三大构成部分：基建投资、工业投资和房地产投资均于2017年2月或3月触顶。由此可见，16年以来的需求回暖情况恐难一路持续，预计工业品价格将跟随总需求逐渐回落，2018年1季度末PPI同比或回落至3.5%左右。

--海通证券宏观分析师 姜超和梁中华：

12月CPI微升。预测18年1月CPI回落。18年1月以来受雨雪、低温和季节因素推动，鲜菜、肉类等食品价格环比回升，但由于与去年春节月份错位，预计18年1月CPI同比或回落至1.4%，2月可能跳升至2%上方，但或不会有市场预期的2.5%那么高。

12月PPI续降。预测18年1月PPI续降。18年1月以来国际油价续涨，煤价回升，但钢价大幅下跌，考虑到去年基数的抬升，预测18年1月PPI同比涨幅或继续回落至4.0%。

通胀压力不大，货币更加中性。往前看，受食品价格季节性走强、春节错位等短期因素影响，CPI同比在2、3月份大概率维持在2%上方，但依然温和；国际油价虽强，但国内地产、基建需求端回落，基数抬升，PPI同比仍趋回落，通胀整体压力不大。且2%左右的CPI、趋势向下的PPI并不会成为货币政策的主要牵制，今年的政策重心在于防风险、去杠杆，意味着货币政策难松。但在双支柱的框架下，监管政策密集落地会逐步加强宏观审慎的调控效力，有助于货币政策向中性回归。

--中原银行首席经济学家王军：

12月份的CPI温和上涨，PPI则继续下行，走势基本符合预期，全年CPI涨幅1.6%，PPI涨幅6.3%，结束了连续五年的下降态势。从整体的物价走势看，基本与市场预期一致，没有出现太意外的状况，目前的物价走势尚不会影响到货币政策加息或减息的预期。

考虑到去年CPI基数较低的因素，2017年CPI一直呈现温和上涨的，以及近期天气因素的影响，猪肉价格可能会有所上涨，估计今年一季度CPI可能会明显上升，个别月份可能会突破2%的涨幅。但全年CPI涨势应该会保持温和。

PPI亦在2017年上半年创出高点后一路下行，下半年基本保持这一态势，主要受国际大宗商品价格走势影响，基于2017年基数较高，在国际大宗商品连续上涨两年后，第三年继续上涨的可能性明显降低，估计今年PPI涨幅空间有限。但考虑到石油价格受地缘政治等诸多因素影响，存在一定不确定性，这也成为影响到国内PPI走势的不确定因素。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，2018年坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

--中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国工业和信息化部部长苗圩称，2018年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国国家统计局总经济师盛来运表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，2017年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

--世界银行将中国2017年经济增长预期从此前预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但维持中国2018和2019年国内生产总值(GDP)增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策不甚宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

--美国加息消息落地后，中国央行公告，进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。央行公开市场操作室负责人表示，“公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。”（完） (发稿 路透中文新闻部；整理 沈燕；审校 杨淑祯/乔艳红)