香港新股：中教控股拟筹高至35.1亿港元，锁定GIC等基础投资者--销售文件

路透香港12月4日 - 据路透周一见到的销售文件显示，中国大型民办高等教育营运商--中国教育集团控股有限公司香港首次公开发售（IPO）拟筹高至35.1亿港元，并锁定新加坡政府投资公司（GIC）等四名基础投资者。

文件显示，未计超额配售权，中教控股初步拟发售5股或经扩大后股本25%的新股，招股价区间为每股5.86-7.02港元，集资29.3-35.1亿港元（3.75-4.50亿美元）。

该公司并锁定GIC、景林资产管理、国际金融公司（IFC）及惠理为基础投资者，认购金额分别为3,500万美元、3,500万美元、3,000万美元及2,000万美元，合计占IPO比重大约30%。这批股份设有六个月禁售期。

中教控股今天起路演，预计本周五定价，12月15日在联交所挂牌上市，新股编号“839”，独家保荐人为法国巴黎证券。

据载于联交所的招股文件显示，中教控股原本经营两间民办学校--江西科技学院及广东白云学院，今年8月取得白云技师学院的控制权后，三所学校共有逾75,000名学生及3,520名教师。

于2016年度，该公司录得收入8.61亿元人民币及经调整纯利4.09亿元，2015年度收入及经调整纯利分别为8.46亿元及3.56亿元。

本次IPO集资所得款项将用于收购国内外其他大学或与其合作、建设新校区以及偿还若干部分银行贷款。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)