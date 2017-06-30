路透基点：华融投资股份的联贷案规模提高至36亿港元--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，华融投资股 份有限公司的364天期贷款案规模已经提高至36亿港元(4.61亿美元)，13 家银行参与联贷。 瑞士信贷是独家牵头行兼簿记行，贷款初始规模30亿港元。消息人士 称，通过绿鞋贷款选择权，规模有可能进一步增加。 中国华融资产管理股份有限公司是借款人的最大股东，为贷款出具同 意协助书。 该笔到期一次性偿还贷款以港元或美元计价，利率为香港银行同业拆 息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。最高综合收 益为260个基点，前端费为40个基点。 额度分配如下： 美元(百万) 港元(百万) 牵头行兼簿记行 瑞士信贷新加坡分行 47.5 - 牵头行 集友银行 - 550 中国银行澳门分行 - 400 东亚银行 - 400 主办行 京城银行 40 - 中国民生银行香港分行 - 300 安排行 交通银行 20 - 三井住友银行 - 230 彰化银行国际金融业务分行 - 200 中信银行(国际) - 200 大丰银行 - 200 经理行 华侨银行 - 148 台湾合作金库香港分行 - 100 安泰商业银行 5 - 总计 112.5 2,728 (完) (编译 王兴亚；审校 张涛)