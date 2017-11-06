三六零将扩大安全应用领域 拓展新的商业模式--董事长

(新增更多评论、细节和背景)

路透上海11月6日 - 拟借壳江南嘉捷(601313.SS)的中国最大网络安全企业--三六零科技董事长周鸿祎周一表示，随着物联网和车联网的快速发展，公司不会局限于网络安全，将涉足物联网和工业控制等更多安全领域，可以有效扩大用户基数，从而拓展出更多新商业模式。

他在出席重组说明会时指出，三六零对实现承诺的今年利润目标非常有信心，未来将重点拓展互联网内容、人工智能和智能硬件，其中未来2-3年智能硬件将迎来爆发式增长，例如智能儿童手表。

“我们不仅会是国内最大网络安全公司，或许将来还会是中国最大的安全公司。”他说，目前一些工业物联网企业和智能汽车企业，都在与三六零接触，希望能够合作，建立防火墙，提高智能防御能力。

他指出，自美国市场退市并重新注册成为中国公司后，三六零解决了身份问题，成为“国家队”一员，并获得了更多业务资质，未来公司网络安全业务将大有作为。

目前三六零电脑端和移动端的安全产品分别占领国内95%和67%的市场份额，其面对庞大个人消费者的网络安全业务仍是免费的，主要营收来自广告、游戏和智能硬件。数以亿计的活跃用户，给公司带来了相当多新业务机会。

“我们有用户，有流量基础，这可以让我们探索新的商业化产品。”他举例说，在广告领域，通过大数据建立用户画像，通过信息流打通移动端各个产品，有助于公司获得巨大广告收益。

在此前公布的重组预案中，三六零未来业务目标包括建设网络空间安全研发中心，升级及拓展系统安全、网络安全、IOT（万物互联）安全的研发，并且紧跟云计算、人工智能、大数据及工业互联网的发展趋势，进一步提升公司在安全方面的自主创新能力和研发实力。

同时，三六零将全面升级公司的智能商业化生态体系，通过升级现有技术、内容、产品与渠道，一方面优化智能广告平台，将优质的产品和服务精准而个性化地展示给终端用户；另一方面则完善用户产品体系，优化搜索和信息流产品，加强内容和版权资源建设，拓展信息分发渠道，提升用户产品的市场覆盖度和竞争力。

江南嘉捷此前公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。目前该项重组计划尚需江南嘉捷股东会通过，并获中国证监会核准。上证所上周五发出问询函，要求公司对重组标的资产的商业模式和权属等多个问题作补充披露。

三六零股东承诺，2017-2019年三年，三六零公司扣除非经常性损益后的净利分别不低于22亿、29亿元和38亿元。若这三年中任一年累计实现净利低于承诺，三六零股东将履行补偿义务。

2016年三六零实现营收99.04亿元，净利18.72亿元；今年上半年实现净利14.34亿元，扣除非经常性损益的净利为9.95亿元。

2016年7月，在美国上市的奇虎360完成价值高达93亿美元的私有化计划。随后其回归A股市场路径引人关注，今年3月，三六零科技与华泰证券(601688.SS)(6886.HK)的投行子公司华泰联合证券签订首次公开发行并上市（IPO）辅导协议，三六零透过IPO上市的路径一度成为主流意见。

江南嘉捷自6月中开始停牌，筹划重组事宜，停牌前收报8.79元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）