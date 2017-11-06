未来将重点拓展人工智能等 对今年利润目标有信心--三六零

路透上海11月6日 - 拟借壳江南嘉捷(601313.SS)的中国最大网络安全企业--三六零科技董事长周鸿祎周一表示，对实现承诺的今年利润目标非常有信心，未来将重点拓展互联网内容、人工智能和智能硬件。

他在出席重组说明会时指出，未来2-3年智能硬件将迎来爆发式增长，例如智能儿童手表。

江南嘉捷此前公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。上证所上周五发出问询函，要求公司对重组标的资产的商业模式和权属等多个问题作补充披露。

目前该项重组计划尚需江南嘉捷股东会通过，并获中国证监会核准。

2016年7月，在美国上市的奇虎360完成价值高达93亿美元的私有化计划。随后其回归A股市场路径引人关注，今年3月，三六零科技与华泰证券(601688.SS)(6886.HK)的投行子公司华泰联合证券签订首次公开发行并上市（IPO）辅导协议，三六零透过IPO上市的路径一度成为主流意见。

江南嘉捷自6月中开始停牌，筹划重组事宜，停牌前收报8.79元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）