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奇虎360欲以资产置换借壳江南嘉捷 置入资产估值504亿元
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2017年11月3日 / 凌晨1点21分 / 1 天前

奇虎360欲以资产置换借壳江南嘉捷 置入资产估值504亿元

2 分钟阅读

路透上海11月3日 - 市场高度关注的奇虎360回归A股计划终于浮出水面。中国电梯生产企业江南嘉捷(601313.SS)周四晚间公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。

整个重组计划分为两部分，首先是重大资产出售，即江南嘉捷先将截止3月底的所有资产负债及人员等均划归至全资子公司嘉捷机电，随后以16.9亿元价格出让嘉捷机电90.29%股权出让给公司实际控制人金志峰等。

其次是资产置换和定向增发，江南嘉捷将嘉捷机电剩余9.71%股权以1.82亿元价格与三六零股权等值部分进行置换，同时增发股份作为除等价置换之外的对价部分，本次发行价为每股7.89元，共计向三六零股东发行63.67亿股。

江南嘉捷编制的备考利润表显示，重组后2016年备考净利增厚10.7倍达18.7亿元，但每股收益下降三成至0.28元。三六零股东承诺，2017-2019年三年，三六零公司净利分别不低于22亿、29亿元和38亿元。若这三年中任一年累计实现净利低于承诺，三六零股东将履行补偿义务。

重组完成后，三六零创始人周鸿祎直接持有上市公司12.14%股权，透过天津奇信和天津众信间接控制上市公司48.74%股权和2.82%股份，成为上市公司实际控制人。

华泰证券(601688.SS)(6886.HK)的投行子公司华泰联合证券担任本次重组的独立财务顾问。目前该项重组计划尚需江南嘉捷股东会通过，并获中国证监会核准。通过本次交易，江南嘉捷将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品提供商，进入互联网行业。

2016年7月，在美国上市的奇虎360科完成价值高达93亿美元的私有化计划。随后其回归A股市场路径引人关注，今年3月，三六零科技与华泰联合证券签订首次公开发行并上市（IPO）辅导协议，三六零透过IPO上市的路径一度成为主流意见。

在奇虎360私有化过程中，多家A股公司通过参与多个私募基金间接参与，例如中信国安(000839.SZ)、中南文化(002445.SZ)、电广传媒(000917.SZ)等。三六零若能实现借壳上市，估计将给这些A股公司带来丰厚收益。

中国证监会去年对借壳上市的监管趋严，中概股借壳上市基本都被叫停。此次三六零借壳计划，能否获批以及是否仅是特例，亦是市场高度关注的问题。

江南嘉捷自6月中开始停牌，筹攻重组事宜，停牌前收报8.79元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）

发稿 林琦; 审校 乔艳红

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