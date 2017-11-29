路透基点：台湾水泥发出提案邀请书，拟筹措360亿台币贷款--TRLPC

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾水泥公司已经向往来银行发出提案邀请书(RFP)，计划筹措最多360亿台币（12亿美元）的五年期融资。

消息人士称，该融资预计将平均分为两部分，A部分是定期贷款，B部分是循环信贷。

银行提交参贷要求的截止日期是12月11日。

所筹资金将用于为2013年1月签署的140亿台币五年期贷款提供再融资，还将用作投资目的。

中国银行台北分行、中国信托商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库为2013年贷款的牵头行兼簿记行，利率为较次级市场商业票据利率加码66个基点，税前保底利率是1.5%。

2016年8月，台泥国际集团有限公司从17家银行筹得5.4亿美元的五年期贷款。星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点的部分由借款方承担。

本月稍早，台湾水泥将台泥国际从香港交易所退市，因已经成功完成对后者的私有化安排。（完） (编译 高琦 审校 张明钧)