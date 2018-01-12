路透基点：台湾水泥360亿台币贷款案进入一般分销阶段--TRLPC

路透1月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾水泥公司 360亿台币(12.2亿美元)的五年期融资案进入一般分销阶段。 台湾银行、法国巴黎银行(BNP Paribas)、东方汇理银行、中国信托 商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、台北富邦银行 和台湾合作金库银行为该融资案的牵头行兼簿记行。 该融资案平均分为两部分，A部分是定期贷款180亿台币，B部分是循 环信贷180亿台币。B部分又进一步分为B1和B2两部分，两者最高额度各为 180亿台币，但合计使用额度不能超过180亿台币。 A部分和B1部分的贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加 码55个基点，税前保底利率是1.7%。B2部分的年度担保费用为55个基点。 承贷20亿或以上台币的银行可获副牵头行头衔，前端费为10个基点。 承贷10-19亿台币的银行为参贷行，前端费为5个基点。回覆截止日期为2 月14日。 所筹资金将用于为2013年1月签署的140亿台币五年期贷款提供再融资 ，还将用作投资目的。 中国银行台北分行、中国信托商业银行、华南银行、兆丰国际商业银 行、台北富邦银行和台湾合作金库银行为2013年贷款的牵头行兼簿记行， 利率为较次级市场商业票据利率加码66个基点，税前保底利率是1.5%。 2016年8月，台泥国际集团有限公司从17家银行筹得5.4亿美元的五年 期贷款。星展银行、第一商业银行、华南银行和兆丰国际商业银行为牵头 行兼簿记行。利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码1 15个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差 超过35个基点的部分由借款方承担。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)