路透基点：台湾水泥360亿台币贷款有10家银行获委任--TRLPC

路透1月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾水泥公司3 60亿台币(12亿美元)的五年期融资已有10家银行获委任。 这10家牵头行兼簿记行分别为：台湾银行、法国巴黎银行(BNP Parib as)、东方汇理银行、中国信托商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业 银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行 。 消息人士表示，该融资预计将平均分为两部分，A部分是定期贷款，B 部分是循环信贷。 所筹资金将用于为2013年1月签署的140亿台币五年期贷款提供再融资 ，还将用作投资目的。 中国银行台北分行、中国信托商业银行、华南商业银行、兆丰国际商 业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行为2013年贷款的牵头行兼 簿记行，利率为较次级市场商业票据利率加码66个基点，税前保底利率是 1.5%。 2016年8月，台泥国际集团有限公司从17家银行筹得5.4亿美元的五年 期贷款。星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为 牵头行兼簿记行。利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 加码115个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBO R利差超过35个基点的部分由借款方承担。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)