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路透基点：台湾水泥360亿台币贷款有10家银行获委任--TRLPC
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#亚洲
January 9, 2018 / 4:37 AM / a day ago

路透基点：台湾水泥360亿台币贷款有10家银行获委任--TRLPC

1 分钟阅读

    路透1月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾水泥公司3
60亿台币(12亿美元)的五年期融资已有10家银行获委任。
    
    这10家牵头行兼簿记行分别为：台湾银行、法国巴黎银行(BNP Parib
as)、东方汇理银行、中国信托商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业
银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行
。
    
    消息人士表示，该融资预计将平均分为两部分，A部分是定期贷款，B
部分是循环信贷。
    
    所筹资金将用于为2013年1月签署的140亿台币五年期贷款提供再融资
，还将用作投资目的。 

    中国银行台北分行、中国信托商业银行、华南商业银行、兆丰国际商
业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行为2013年贷款的牵头行兼
簿记行，利率为较次级市场商业票据利率加码66个基点，税前保底利率是
1.5%。

    2016年8月，台泥国际集团有限公司从17家银行筹得5.4亿美元的五年
期贷款。星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为
牵头行兼簿记行。利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)
加码115个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBO
R利差超过35个基点的部分由借款方承担。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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