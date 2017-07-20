路透基点：三家银行加入集友银行38亿港元的股份收购融资案--TRLPC

路透7月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，永隆银行为集友银行承办的38.425亿港元(4.93亿美元)贷款案又吸引到三家银行加入。所筹资金用于支持集友银行收购控股股份，永隆银行为贷款案的牵头行兼簿记行。

永隆银行最终的承贷额度为25.775亿港元。交通银行承贷6亿港元，中国农业银行香港分行承贷4.65亿港元，这两家银行担任牵头行。南洋商业银行作为参贷行承贷2亿港元。

贷款利率较Hibor加码150个基点。承诺5亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益170个基点，前端费94.9个基点。承诺1-4.95亿港元的银行，获得主办行头衔，综合收益168个基点，前端费85.4个基点。

永隆银行之前预付了这笔五年期贷款，协议在3月21日签署。

根据一份证交所文件，2016年12月，中银香港同意以76.85亿港元的价格，将所持集友银行70.49%的股份，出售给厦门国际银行旗下的厦门国际投资和福建省厦门市私立集美学校委员会（简称“集美校委会”）。其中厦门国际投资买入大约64%的股份，而集美校委会买入6.2%的股份。

文件称，该项售股是中银香港“长期发展规划”的一部分，该计划包括扩大在东盟地区的业务。（完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)