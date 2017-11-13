国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，因成交价格改善

路透新加坡11月13日 - 亚洲380-cst高硫燃料油现货升水周一上涨，结束此前连续四天跌势，消息人士指因新加坡窗口的成交价格改善。

与此同时，纸货市场本周伊始交投迟滞，经纪商消息人士称，这使得近月跨月价差、套利价差和燃料油裂解价差大致持平。

周一普氏窗口总计成交10万吨燃料油，其中三船是各2万吨的180-cst燃料油，还有两船是同样数量的380-cst燃料油。

中石油从维多买入两船180-cst燃料油，贡渥(Gunvor)从摩科瑞买入一船180-cst燃料油；这三船燃料油均较新加坡报价每吨贴水0.75至0.50美元。

BP买入两船380-cst燃料油，一船从维多买入，价格为较新加坡报价每吨升水0.75美元，一船从道达尔买入，每吨升水1.25美元。

相较之下，三船380-cst燃料油每吨升水介于0.40至1美元，一船180-cst燃料油价格较新加坡报价每吨贴水0.50美元。

新加坡海事及港务管理局(MPA)公布的数据显示，10月新加坡船用燃料油销量降至四个月低点的400.5万吨，较9月下降7.7%，但较上年同期大致持平。

10月销量为2017年内的第三低水平，仅高于6月和2月。

尽管最新销量与季节性态势相符，但行业消息人士将10月销量较前月下降归因于船用燃料油直接价格上涨。原油价格升至2015年以来最高水准。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)