国际油市：亚洲380-cst燃料油正价差结构创五个月来最阔

路透新加坡1月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差贴水周三创下8月初以来最阔，行业消息人士称，此乃因现货需求有限且即期供应充裕等疑虑持续打压人气。

行业消息人士称，0900GMT，洲际交易所(ICE)新加坡2月/3月380-cst跨月价差报每吨贴水0.70美元，前交易日结算价为贴水0.50美元。

汤森路透Oil Research周二数据显示，1月流入东亚的燃料油总计低于12月创下的10个月高点约670万吨，因西方及亚洲间运抵的数量低于平常水准，目前评估是在略逾600万吨。

评估数据显示，来自中东的燃料油则料将维持在过去四个月中的三个月高档，粗估将超过200万吨，因巴基斯坦需求不振，而阿布札比、伊拉克及伊朗的出口又高于平均。

消息人士称，印度巴拉特石油(BPCL)正出售2.5万吨含硫2.7%的粗柴油(vacuum gasoil, VGO)，1月26-31日间于Kochi装运，标售将于1月18日结案。

消息人士称，BPCL取消了1月15-16日从Kochi出口2.5万至4万吨含硫2.5%的VGO，原因不明。

交易商称，台湾台塑出售多达4万吨380-cst燃料油给维多，最高含硫4%，1月24-26日从麦寮装运，离岸价格(FOB)较新加坡180-cst报价每吨贴水约15美元。

普氏窗口未有船货交易。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)