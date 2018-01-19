FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 19, 2018 / 11:44 AM / a day ago

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差和裂解价差延续升势

1 分钟阅读

    路透新加坡1月19日 - 亚洲燃料油跨月价差和裂解价差周五连续第二
日上升，收复一些本周稍早的跌幅，贸易消息人士称市场人气有所改善。
    
    消息人士表示，在此之际于西北欧装运的、计划在2月底左右在新加
坡交货的燃料油增多。
    
    荷兰咨询公司PJK International的数据显示，1月18日止当周阿姆斯
特丹-鹿特丹-安特卫普地区燃料油库存较前一周下降21%或21.9万吨，至
逾五个月低点81.6万吨。
    
    目前这一地区燃料油库存比上年同期高出16%，不过低于每年这个时
期的五年均值92.6万吨。
    
    在美国，最新的官方数据显示，1月12日止当周美国残渣燃料油库存
攀升3.1%至约两个月高位3,210万桶。
    
    标普全球普氏的数据显示，1月15日止当周富查伊拉地区燃料油库存
下降6%至三周低点127.3万吨。
    
    与此同时官方数据显示，1月17日止当周新加坡燃料油库存增加1.7%
至298.5万吨，脱离前一周的七个月低点。
    
    新加坡窗口交易中，报告成交一艘2万吨的380-cst燃料油船货。
    
    托克以较新加坡报价升水1.25美元的价格，从嘉能可买入一艘燃料油
船货。
    
    本周窗口内总计成交20万吨燃料油，前一周则成交26万吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below