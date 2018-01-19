国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差和裂解价差延续升势

路透新加坡1月19日 - 亚洲燃料油跨月价差和裂解价差周五连续第二 日上升，收复一些本周稍早的跌幅，贸易消息人士称市场人气有所改善。 消息人士表示，在此之际于西北欧装运的、计划在2月底左右在新加 坡交货的燃料油增多。 荷兰咨询公司PJK International的数据显示，1月18日止当周阿姆斯 特丹-鹿特丹-安特卫普地区燃料油库存较前一周下降21%或21.9万吨，至 逾五个月低点81.6万吨。 目前这一地区燃料油库存比上年同期高出16%，不过低于每年这个时 期的五年均值92.6万吨。 在美国，最新的官方数据显示，1月12日止当周美国残渣燃料油库存 攀升3.1%至约两个月高位3,210万桶。 标普全球普氏的数据显示，1月15日止当周富查伊拉地区燃料油库存 下降6%至三周低点127.3万吨。 与此同时官方数据显示，1月17日止当周新加坡燃料油库存增加1.7% 至298.5万吨，脱离前一周的七个月低点。 新加坡窗口交易中，报告成交一艘2万吨的380-cst燃料油船货。 托克以较新加坡报价升水1.25美元的价格，从嘉能可买入一艘燃料油 船货。 本周窗口内总计成交20万吨燃料油，前一周则成交26万吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)