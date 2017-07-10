FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
25 天前
国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，买兴复苏
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月10日 / 下午12点52分 / 25 天前

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，买兴复苏

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡7月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一上涨，中止此前连四天跌势，行业消息人士称，因直接价格下降激励买家锁定部分供应。

但380-cst燃料油跨月价差及东方-西方套利价差则承压。

普氏窗口回报一笔380-cst燃料油船货交易。

中国石油以每吨较新加坡报价升水1.25美元，向BP出售40,000吨380-cst高含硫量燃料油。

相比之下，道达尔上周五以每吨较新加坡报价升水约1美元，从摩科瑞买进20,000吨380-cst燃料油。

380-cst燃料油现货每吨较新加坡报价升水1.22美元，较上个交易日上涨0.14美元。

过去一周主要燃料油的升水稳步下滑，从周一的每吨2.10美元跌至周五的1.08美元。

从8月/9月一直到10月/11月的380-cst燃料油跨月价差升水，周一均缩减，卖压增加。

经纪商消息人士称380-cst燃料油8月/9月和9月/10月合约价差每吨升水1美元，各跌约0.50美元。10月/11月跨月价差则跌0.25美元，至每吨升水0.50美元。

8月东方-西方套利价差周一也跌至约13.75美元，行业消息人士称，以当前水准来看，新套利供应经济效益越来越差。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below