国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差反弹，结束连续三日的跌势

路透新加坡9月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF周三结束一连三日的跌势，较新加坡报价的升水拓宽，消息人士称这是受买兴改善的提振。

尽管流动性重返实货窗口，但行业消息人士称，本周对实货的买兴未能达到上周的较高水平。部分市场人士曾猜测，上周的行情标志着新一轮交易模式的开启。

与此同时，新加坡的船用燃料油销售继续创纪录，之前官方数据显示，8月船用燃料油销售创下该月份的纪录高位。

窗口交易：

普氏窗口报告达成五笔交易，总计成交6万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油。

贡渥向摩科瑞出售了三艘各2万吨的180-cst燃料油船货。维多从中石油买入一艘2万吨的380-cst燃料油船货。而Coastal则从摩科瑞购入相同规模的船货。

托克本月连续第二日未见于窗口交易之中。该公司是9月窗口交易中的最大买家。

自月初以来托克在窗口中买入103.1万吨燃料油。兴隆为第二大买家，总计购入22万吨。

9月主要的卖家有摩科瑞和中石油，分别卖出84.2万吨和40万吨。

9月第一周窗口中成交的高硫燃料油总计160万吨，相比之下8月则为140万吨。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)