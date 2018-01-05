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国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差向正价差结构靠拢，交投清淡
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#亚洲
January 5, 2018 / 12:41 PM / a day ago

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差向正价差结构靠拢，交投清淡

1 分钟阅读

    路透新加坡1月5日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差升水周五缩窄
至约两周低点，向正价差结构靠拢，贸易商称预计近期的供给充足，这对
市场构成压力。
    
    总体上，2018年第一周疲弱的人气对亚洲燃料油市场构成压力，这使
得套利价差、跨月价差、黏度差和裂解价差均走弱。
    
    不过消息人士称市场成交清淡，各个工具的未平仓合约也反常地低，
并表示交投活动或在市场参与者从假期中重返市场后很快复苏。
    
    PJK International的数据显示，1月4日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹
-安特卫普地区的燃料油库存较前一周攀升4%或37,000吨，至93.9万吨。
    
    相较于上年同期，燃料油库存增长24%，并且也要高于同时期的五年
均值88.9万吨。
    
    官方数据显示，1月3日止当周新加坡燃料油库存下降10%或367,000吨
，至两周低点339万吨，尽管净进口量跳升149%至33周高位146万吨。
    
    普氏窗口未报告有船货交易。
    
    本周兴隆一直是燃料油的主要买家，买进200,000吨380-cst燃料油。
道达尔是唯一的另一个买家，买入20,000吨180-cst燃料油。
    
    托克是本周最大的卖家，卖出100,000吨380-cst燃料油。其次是摩科
瑞和Philipps66，分别卖出40,000吨。道达尔则卖出20,000吨。信实向道
达尔供应了一艘20,000吨的180-cst燃料油船货。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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