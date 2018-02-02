国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差延续跌势，因买兴消退

路透新加坡2月2日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周五延 续跌势，实货船货的买兴有限，新加坡窗口交易中没有成交。 380-cst燃料油现货升水连续第三日下跌，跌至每吨较新加坡报价升 水1.10美元，低于本周初的1.79美元。 行业消息人士称，亚洲燃料油市场的人气受到了需求低迷和预期近期 供给充足的压制。 荷兰咨询公司PJK International 的数据显示，2月1日止当周阿姆斯 特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存较前周下降13%或14.1万吨 ，至两周低点90.7万吨。 ARA的燃料油库存较上年同期高出28%，但稍低于同期的五年均值91万 吨。 PJK的数据显示，过去一周，称该地区流出的燃料油船货包括一艘超 大型油轮(VLCC)和一艘苏伊士型油轮，两者的目的地是新加坡，而一艘满 载的中程船舶则驶往西非。 数据还显示，流入ARA地区的燃料油船货来自于法国、马耳他、俄罗 斯和英国。 类似的是，标普全球普氏的数据显示，1月29日当周富查伊拉地区的 燃料油库存连续第三周下降，降至666.2万桶，为2017年1月有记录以来的 最低。 相比之下，1月31日止当周新加坡陆上燃料油库存攀升1%至四周高位2 ,251.6万桶，尽管净进口减少。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)