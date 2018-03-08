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亚洲
March 8, 2018 / 10:10 AM / 更新于 a day ago

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水受买兴提振四日连涨，新加坡库存下滑

1 分钟阅读

路透新加坡3月8日 - 亚洲380-cst高含硫燃料油现货价差周四连续第四个交易日上涨，受到对实货船货的买兴提振而微升。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，截至3月7日当周，新加坡在岸燃料油库存下滑2%或499,000桶(74,000吨)，至两周低位2,203.1万桶(约329万吨)。

数据显示，当周燃料油净进口规模较前周下降76%，至七周低位279,000吨。

根据数据，当周新加坡燃料油进口处于两周低位108万吨，出口则处在12周高位798,000吨。

与上年同期相比，在岸燃料油库存下降21%。

数据显示，新加坡燃料油净出口方面，香港占据首位，为174,000吨，中国和日本分别以172,000和119,000吨居于二三名。

还显示新加坡燃料油净进口方面，俄罗斯以457,000吨居首，其次是伊拉克，216,000吨，泰国为61,000吨，希腊50,000吨。

数据显示，新加坡自俄罗斯的燃料油进口规模触及四周高位，自荷兰的进口连续第二周缺席。

2018年初以来，新加坡每周燃料油库存平均为2,198.2万桶(328万吨)。

窗口交易方面，据报导新加坡交易窗口有四笔船货交易，共计4万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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