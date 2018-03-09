国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差升至数周高位，受买兴提振

路透新加坡3月9日 - 受买兴提振，亚洲380-cst燃料油的近月跨月价差周五升至数周高位。

亚洲交易时段结束时，380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨升水1美元，为2月15日以来最宽升水，高于前一日的每吨升水0.75美元。

与此同时，原油价格的持续低迷帮助180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差贴水缩窄，使之达到逾两周来最窄水平。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，3月8日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存环比跳升41%至11周高位108.9万吨。

过去一周ARA燃料油库存达31.4万吨的涨幅，是6月15日当周以来最大的单周升幅。

该地区的燃料油库存比上年同期低7%，但高于五年同期均值94.3万吨。

S&P Global Platts的数据显示，截至3月5日的一周，富查伊拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存跳升34%至四周高位649.9万桶。

相比之下，新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，截至3月7日当周，新加坡在岸燃料油库存下滑2%至两周低位2,203.1万桶(约328.8万吨)。

新加坡交易窗口有五笔船货交易达成，成交2万吨180-cst燃料油和8万吨380-cst燃料油。

兴隆买入所有四艘380-cst燃料油船货，三艘是从嘉能可买入，一艘从壳牌买入。

道达尔从信实买入一艘180-cst燃料油船货。(完) (编译 王洋; 审校 白云)