新债招标：广西五、七年专项地方债利率较下限上浮38、35bp--业内人士

路透上海3月8日 - 业内人士周四透露，中国广西壮族自治区上午招标的五年、七年专 项地方债，中标利率4.10%、4.18%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平 均值)上浮38、35个基点(bp)，两期五年债投标倍数2.98倍、3.38倍，七年债投标倍数2.67 倍。 广西稍早招标的五年期一般地方债，中标利率为3.97%，较投标区间下限上浮25个基点( bp)，投标倍数2.64倍。 上述两批债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 以下为广西地方债发行明细： 类别 期限 规模(亿元 中标利率 上浮幅度(bp) 投标倍数 起息日 ) 一般债券 5年 48.4 3.97% 25 2.64 3月9日 小计 48.4 专项债券 5年 31.2 4.10 38 2.98 3月9日 5年 6 4.10 38 3.38 7年 15 4.18 35 2.67 小计 52.2 合计 100.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)