香港新股：雷蛇拟以招股价区间上限定价，低于3.88港元或不获配发--IFR

路透香港11月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，游戏硬件及软件品牌雷蛇拟以招股价区间上限定价，香港首次公开发售（IPO）集资42.5亿港元。

报导并引述给予投资者的价格指引显示，机构投资者低于每股3.88港元的认购申请可能不获配发股份。

雷蛇此前设定招股价区间为每股2.93-4港元，拟发售10.636亿股或占经扩大后股本12%的股份，集资约31.2-42.5亿港元。国际配售部分已于上周五截止认购，公开发售部分则于今天中午截止，今天定价。

该公司已经锁定五名基石投资者，包括新加坡主权财富基金GIC、Davinia Investment、唐陈怀丹、吕强光以及京基，合共1.53亿美元认购金额。

在三藩市和新加坡均设有总部的雷蛇计划利用本次上市集资所得款项于扩充业务、为未来收购事项提供资金、提升研发实力等。

瑞信和瑞银担任雷蛇IPO的联席保荐人及联席全球协调人，并联同中金、招银国际、工银国际以及大华继显担任联席账簿管理人。

雷蛇由陈民亮(Min-Liang Tan)和Robert Krakoff于2005年创立，由最初的生产游戏鼠标，发展为一家亦制造近4,000美元笔记本电脑的厂商。于上市前获得英特尔(Intel)和香港亿万富豪李嘉诚的投资支持。（完）