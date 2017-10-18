路透基点：中国林业集团将首次离岸贷款目标提高至40亿港元--TRLPC

路透10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国林业集团公司的首笔三年 期离岸定期贷款规模已从20亿港元增加一倍，提高到40亿港元(5.12亿美元)，此前有18家银 行参与了一般分销。 中银香港和创兴银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行。该贷款最高综合收益为香港银行同 业拆息(Hibor)加码206.05个基点，贷款利率为185个基点，平均贷款年限为2.85年。 中国林业国际资源有限公司为贷款方，中国林业集团提供担保。 中国林业集团在国内拥有种植园，并管理国际林业资源。 贷款额度分配情况如下： 牵头行和簿记行 港元(百万) 中银香港 400 创兴银行 400 牵头行 中国邮储银行北京东城区分行 400 光大银行香港分行 380 华侨永亨银行 370 主办行 中国建设银行(亚洲) 300 南洋商业银行 300 上海浦东发展银行香港分行 300 安排行 台湾企银香港分行 150 中国银行新加坡分行 120 远东国际商业银行香港分行 120 兆丰国际商业银行 120 Tokyo Star Bank 85 永丰银行澳门分行 80 台湾土地银行香港分行 80 大丰银行 80 台北富邦商业银行 80 台湾合作金库商业银行香港分行 80 新光银行香港分行 80 韩国产业银行 75 总计 4,000 (完) (编译 于春红; 审校 高琦)