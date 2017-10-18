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路透基点：中国林业集团将首次离岸贷款目标提高至40亿港元--TRLPC
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#亚洲
2017年10月18日 / 早上8点29分 / 4 天内

路透基点：中国林业集团将首次离岸贷款目标提高至40亿港元--TRLPC

2 分钟阅读

    路透10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国林业集团公司的首笔三年
期离岸定期贷款规模已从20亿港元增加一倍，提高到40亿港元(5.12亿美元)，此前有18家银
行参与了一般分销。
    
    中银香港和创兴银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行。该贷款最高综合收益为香港银行同
业拆息(Hibor)加码206.05个基点，贷款利率为185个基点，平均贷款年限为2.85年。
    
    中国林业国际资源有限公司为贷款方，中国林业集团提供担保。
    
    中国林业集团在国内拥有种植园，并管理国际林业资源。
    
    贷款额度分配情况如下：
    
    牵头行和簿记行               港元(百万)
    
    中银香港                        400 
    创兴银行                        400 
    
    牵头行
    中国邮储银行北京东城区分行      400  
    光大银行香港分行                380   
    华侨永亨银行                    370
    
    主办行
    中国建设银行(亚洲)              300
    南洋商业银行                    300
    上海浦东发展银行香港分行        300  
    
    安排行
   
    台湾企银香港分行                150 
    中国银行新加坡分行              120   
    远东国际商业银行香港分行        120 
    兆丰国际商业银行                120 
    Tokyo Star Bank                  85
    永丰银行澳门分行                 80  
    台湾土地银行香港分行             80  
    大丰银行                         80  
    台北富邦商业银行                 80  
    台湾合作金库商业银行香港分行     80  
    新光银行香港分行                 80  
    韩国产业银行                     75
    
    总计                          4,000
    
    (完) (编译 于春红; 审校 高琦)

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