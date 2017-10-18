路透基点：台湾中租迪和签署40亿台币三年期贷款案--TRLPC

路透10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾中租迪 和股份有限公司签署了40亿台币(1.32亿美元)三年期贷款，此前该贷款案 在一般分销阶段吸引了八家银行参贷。 元大商业银行担任牵头行兼簿记行，彰化商业银行、华南商业银行、 台湾土地银行及合作金库银行也以同样头衔参贷。 该贷款案由A部分10亿台币循环信贷及B部分30亿台币担保组成。A部 分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85个基点，税前保低利率 为1.7%。B部分年度担保费用为70个基点。 作为牵头行兼簿记行参贷的银行，最高前端费为13个基点。 资金将用于营运资本用途。签约日期为10月5日。 中租迪和提供多元性的财务金融商品与服务项目，包括租赁业务、分 期付款业务、国内应收帐款受让管理业务、融资贷款型业务、跨国业务等 。 分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 元大商业银行 1,000 彰化商业银行 600 华南商业银行 600 台湾土地银行 600 合作金库银行 600 参贷行 永丰银行 200 华泰银行 200 板信银行 100 新光商业银行 100 总计 4,000 (完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)