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路透基点：台湾中租迪和签署40亿台币三年期贷款案--TRLPC
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#亚洲
2017年10月18日 / 上午10点44分 / 4 天前

路透基点：台湾中租迪和签署40亿台币三年期贷款案--TRLPC

1 分钟阅读

    路透10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾中租迪
和股份有限公司签署了40亿台币(1.32亿美元)三年期贷款，此前该贷款案
在一般分销阶段吸引了八家银行参贷。
    
    元大商业银行担任牵头行兼簿记行，彰化商业银行、华南商业银行、
台湾土地银行及合作金库银行也以同样头衔参贷。
    
    该贷款案由A部分10亿台币循环信贷及B部分30亿台币担保组成。A部
分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85个基点，税前保低利率
为1.7%。B部分年度担保费用为70个基点。
    
    作为牵头行兼簿记行参贷的银行，最高前端费为13个基点。
    
    资金将用于营运资本用途。签约日期为10月5日。
    
    中租迪和提供多元性的财务金融商品与服务项目，包括租赁业务、分
期付款业务、国内应收帐款受让管理业务、融资贷款型业务、跨国业务等
。
    
    分配方案如下：
    牵头行兼簿记行                   台币(百万) 
    元大商业银行                       1,000    
    彰化商业银行                         600      
    华南商业银行                         600      
    台湾土地银行                         600      
    合作金库银行                         600    
    
    参贷行
    永丰银行                             200      
    华泰银行                             200      
    板信银行                             100      
    新光商业银行                         100      
    
    总计                               4,000 (完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)

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