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新债招标：天津三年专项债利率上浮41bp，五年土储债上浮45bp--业内人士
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2017年12月5日 / 凌晨3点26分 / 1 天前

新债招标：天津三年专项债利率上浮41bp，五年土储债上浮45bp--业内人士

1 分钟阅读

    路透上海12月5日 - 业内人士周二透露，中国天津市上午招标的三年期普通专项地方债
，中标利率为4.18%，较投标区间下限上浮41个基点(bp)，投标倍数为1.35倍；同时招标的
五年期土地储备专项债中标利率为4.30%，较投标区间下限上浮45bp，投标倍数为2.85倍。
    
    稍早该市结束招标的三年期一般地方债，中标利率为4.02%，较投标区间下限上浮25个
基点(bp)，投标倍数为2.63倍。  
    
     上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；普通专项债亦仅含三年期品种，其中新增
债券1.6亿元，置换债券45.9亿元；土地储备专项债共发行一期，期限五年，全部为新增债
券。
    
    联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)    利率      倍数      起息日
    一般债券       3年       12.4      4.02%      2.63     12月6日
    专项债券       3年       47.5       4.18%     1.35     12月6日
 土地储备专项债    5年        6         4.30%     2.85     12月6日
      总计                   65.9                              
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 吴芳；审校 杨淑祯)

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