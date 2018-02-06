路透基点：交银金融租赁将贷款规模提高至4.3亿美元--TRLPC

路透2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士表示，交银金融租赁 有限责任公司已经签署4.3亿美元三年期一般银团贷款协议。新增六家承 贷银行，贷款规模较最初有所扩大。 牵头行兼簿记行星展银行、汇丰银行、三井住友银行和澳洲西太平洋 银行各承贷7,500万美元。 这四家银行于11月初启动该贷款，最初贷款规模为3亿美元，最高综 合收益为120个基点，利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码108 个基点，平均年限为2.76年。 交银金融租赁11月14日与四家牵头行兼簿记行签署3亿美元贷款协议 ，当月稍晚提取了这笔贷款。 其他六家银行于1月15日参与这笔贷款。 中国的银团贷款市场不允许银行把自己的部分贷款资产出售给其他机 构，只能全部出售或持有到期。 借款人交银金融租赁有限责任公司是交通银行的全资子公司，穆迪、 标普和惠誉对其的评级分别为A3/A−/A。按资产计，交通银行是中国第五 大上市银行。 牵头行兼簿记行 美元(亿) 星展银行 0.75 汇丰银行 0.75 三井住友银行 0.75 澳洲西太平洋银行 0.75 牵头行 兆丰国际商业银行苏州分行 0.40 科威特国民银行上海分行 0.30 主办行 第一商业银行上海分行 0.20 台湾银行福州分行 0.15 印度卡纳拉银行上海分行 0.15 安排行 华南银行上海分行 0.10 总计 4.3 (完) (编译 李春喜 审校 郑茵)