路透基点：台湾水泥五年期融资案规模增扩至430亿台币--TRLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾水泥公司已将五年期融 资案规模从360亿台币增扩至430亿台币，因之前在一般分销阶段获得银行热烈响应。 本案初始牵头行兼簿记行为台湾银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国信托商业银 行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、台北富邦银行和台湾合作金库银行。 中国银行、国泰世华银行、华南银行、华侨银行和三井住友银行以牵头行兼簿记行身份 加入。 贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码55个基点，税前保底利率是1.7%。 最高前端费为10个基点。 本案定于周四进行签约。 所筹资金将用于为2013年1月签署的140亿台币五年期贷款提供再融资，还将用作投资目 的。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 百万台币 兆丰国际商业银行 3,800 中国银行 2,200 台湾银行 2,200 法国巴黎银行 2,200 国泰世华银行 2,200 东方汇理银行 2,200 中国信托商业银行 2,200 华南银行 2,200 台湾土地银行 2,200 瑞穗银行 2,200 华侨银行 2,200 三井住友银行 2,200 台北富邦银行 2,200 台湾合作金库银行 2,200 副牵头行 玉山商业银行 1,500 永丰银行 1,500 上海商业储蓄银行 1,400 元大商业银行 1,200 中国建设银行 1,000 凯基银行 1,000 三菱日联金融集团 800 渣打银行 800 参贷行 安泰商业银行 600 交通银行 400 台中商业银行 400 总计 43,000 (完) (编译 艾茂林; 审校 白云)