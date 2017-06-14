路透基点：威刚科技重返联贷市场，寻求45亿台币等值贷款--TRLPC

路透6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，记忆体产品制造商威刚科技阔别两年多后重返联贷市场，筹措45亿台币等值(1.49亿美元)五年期贷款。

台湾银行为唯一牵头行兼簿记行，该笔贷款包含A部分45亿台币循环贷款，和B部分1.5亿美元循环贷款。两部分贷款规模总计不得超过等值45亿台币。

A部分台币贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%，B部分美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码92个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之间利差超过35个基点，借款人将支付超出部份。

承贷10亿台币或以上者可获主办行头衔，前端费为10个基点；承贷8亿-9.9亿台币者可获协办行头衔，前端费6个基点；承贷5亿-7.99亿台币者可获参贷行头衔，前端费3个基点。银行回复截止日期为7月14日。

威刚科技董事长为贷款担保人。

所筹资金用于为2014年签署的36亿台币五年期贷款进行再融资，并用于资本用途。台湾银行亦为旧贷款案的牵头行，该笔贷款利率为较Taibor加码70个基点，台币贷款部分的税前保底利率为1.7%，美元贷款部分利率为较Libor加码145个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之间利差超过35个基点，借款人将支付超出部份。(完) (编译 王琛；审校 蔡美珍)