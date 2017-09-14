路透基点：新鸿基金融将三年期贷款规模增至45亿港元--TRLPC

路透9月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港券商新鸿基金融有限公司已经将三年期贷款规模从10亿港元增加至45亿港元(5.75亿美元)，因贷款已超额认购约五倍。

渣打银行和光大银行香港支行是这笔期末一次性偿还贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款最高综合收益为较香港银行同业拆息(Hibor)加码166个基点，利率为138个基点。

预计借款人很快就会支取资金。

借款人的母公司新鸿基金融集团和光大证券金融控股有限公司(光证金控)为担保方。

光证金控在2015年以41亿港元的买入新鸿基金融有限公司70%股权。光证金控是光大证券股份有限公司全资子公司，后者将会这笔贷款出具告慰函。

额度分配情况如下：

牵头行兼簿记行 百万港元

中国光大银行香港分行 1,000

渣打银行 300

牵头行

中国银行澳门分行 490

建银亚洲 400

国家开发银行香港分行 350

交通银行香港分行 300

中国工商银行澳门分行 300

安排行

国泰世华银行 140

彰化商业银行 140

创兴银行 140

中国信托商业银行 140

玉山商业银行 140

台湾土地银行 140

新光商业银行 140

大众银行 140

台湾合作金库 140

高级经理行

高雄银行 100

总计 4,500 （完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)