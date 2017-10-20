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新债招标：中国青岛5-10年专项债利率上浮10-20bp，五年土储债上浮20和27bp
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2017年10月20日 / 凌晨2点52分 / 5 天内

新债招标：中国青岛5-10年专项债利率上浮10-20bp，五年土储债上浮20和27bp

3 分钟阅读

    路透北京10月20日 - 业内人士周五透露，中国青岛市上午招标发行的五、七和10年三期普通专项地方债
中标利率分别为3.83%、3.93%和3.91%，较投标区间下限上浮10、18和20个基点（bp），投标倍数分别为4.90
倍、4.88倍和5.07倍。
    
    同时招标的两期五年期土地储备专项债中标利率分别为4.00%和3.93%，较下限上浮27和20个bp；投标倍数
分别为5.93倍和5.12倍。
    
    该市稍后还将有三、五、七和10年四期一般地方债结束招标。
    
    公告显示，一般债券发行总额23.986亿元，全部为置换债券，期限包括3-10年四种；普通专项债发行总额
51.395亿元，其中新增债券39亿，置换债券12.395亿，期限包括五、七和10年三种；两期土地储备专项债总规
模21.5亿元，均为五年期，全部为新增债券。
    
    大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。具体发行明细如下：    
        类别          期限   规模(亿元   利率     倍数         招标时间         起息日
                                 )                                             
      专项债券         5年    30.6975    3.83%    4.90    10月20日9:30-10:10   10月23日
                       7年    10.479     3.93%    4.88                             
                      10年    10.2185    3.91%    5.07                             
        小计                  51.395                                               
 专项债券(土地储备)    5年      1.5      4.00%    5.93    10月20日9:30-10:10   10月23日
        一期                                                                   
        二期           5年      20       3.93%    5.12                             
        小计                   21.5                                                
      一般债券         3年    2.3986      --       --     10月20日10:30-11:10  10月23日
                       5年    7.1958      --       --                              
                       7年    7.1958      --       --                              
                      10年    7.1958      --       --                              
        小计                  23.986                                               
        总计                  96.881                                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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