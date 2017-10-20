新债招标：中国青岛5-10年专项债利率上浮10-20bp，五年土储债上浮20和27bp

路透北京10月20日 - 业内人士周五透露，中国青岛市上午招标发行的五、七和10年三期普通专项地方债 中标利率分别为3.83%、3.93%和3.91%，较投标区间下限上浮10、18和20个基点（bp），投标倍数分别为4.90 倍、4.88倍和5.07倍。 同时招标的两期五年期土地储备专项债中标利率分别为4.00%和3.93%，较下限上浮27和20个bp；投标倍数 分别为5.93倍和5.12倍。 该市稍后还将有三、五、七和10年四期一般地方债结束招标。 公告显示，一般债券发行总额23.986亿元，全部为置换债券，期限包括3-10年四种；普通专项债发行总额 51.395亿元，其中新增债券39亿，置换债券12.395亿，期限包括五、七和10年三种；两期土地储备专项债总规 模21.5亿元，均为五年期，全部为新增债券。 大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 专项债券 5年 30.6975 3.83% 4.90 10月20日9:30-10:10 10月23日 7年 10.479 3.93% 4.88 10年 10.2185 3.91% 5.07 小计 51.395 专项债券(土地储备) 5年 1.5 4.00% 5.93 10月20日9:30-10:10 10月23日 一期 二期 5年 20 3.93% 5.12 小计 21.5 一般债券 3年 2.3986 -- -- 10月20日10:30-11:10 10月23日 5年 7.1958 -- -- 7年 7.1958 -- -- 10年 7.1958 -- -- 小计 23.986 总计 96.881 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)