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新债招标：中国福建5-10年专项地方债利率较下限上浮19-39bp--业内人士
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2017年11月16日 / 早上7点53分 / 1 天前

新债招标：中国福建5-10年专项地方债利率较下限上浮19-39bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透北京11月16日 - 业内人士周四透露，中国福建省下午招标的五、七和10年期专项
地方债，中标利率分别为4.10%、4.26%和4.32%，较投标区间下限上浮19、28和39个基点(bp
)；投标倍数分别为3.39倍、3.26倍和2.86倍。
    
    该省稍早结束招标的三、五、七和10年期一般地方债，中标利率分别为3.92%、4.06%、
4.22%和4.30%，较投标区间下限上浮18、15、24和37个基点(bp)；投标倍数分别为4.23倍、
3.66倍、3.13倍和2.66倍。
    
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：
      类别        期限   规模(亿元  票面利率  投标倍   上浮幅度(bp)   起息日
                             )                  数                   
    一般债券       3年    9.4187     3.92%     4.23         18       11月17日
                   5年     28.2      4.06%     3.66         15       
                   7年     28.2      4.22%     3.13         24       
                  10年     28.2      4.30%     2.66         37       
      小计                94.0187                                        
    专项债券       5年    66.2167    4.10%     3.39         19       11月17日
                   7年      33       4.26%     3.26         28       
                  10年      33       4.32%     2.86         39       
      小计               132.2167                                    
      总计               226.2354                                        
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完)

 (发稿 侯向明；审校)

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