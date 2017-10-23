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新债招标：内蒙古5-10年一般地方债较下限上浮20-34个bp--业内人士
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2017年10月23日 / 早上7点03分 / 2 天内

新债招标：内蒙古5-10年一般地方债较下限上浮20-34个bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海10月23日 - 业内人士周一透露，中国内蒙古自治区下午招标发行的五年、七
年和10年三期一般地方债，中标利率分别为3.94%、4.05%和4.06%，较投标区间下限上浮20
、29和34个基点(bp)，对应投标倍数4.61倍、3.77倍和3.32倍。
    
    该自治区15:40还有五年和10年两期专项债结束招标。具体发行明细如下：    
        类别          期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                 )                           
      一般债券         5年    35.846    10月23日14：00-14:4  10月24日
                                                 0           
                       7年     58.4                              
                      10年     129.9                             
        小计                  224.146                            
      专项债券         5年    38.427    10月23日15:00-15:40  10月24日
                      10年    38.427                             
        小计                  76.854                             
        总计                    301                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
    
    截至上周五，今年已发行地方债累计规模达3.68万亿，其中公开招标占比约72%，定向
发行约28%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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