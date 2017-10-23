新债招标：内蒙古5/10年专项地方债较下限上浮20和32个bp--业内人士

路透上海10月23日 - 业内人士周一透露，中国内蒙古自治区下午招标的五和10年两期 专项地方债，中标利率为3.94%和4.04%，较投标区间下限上浮20和32个基点(bp)，对应投标 倍数4.32倍和3.83倍。 该自治区稍早结束招标的五年、七年和10年三期一般地方债，中标利率分别为3.94%、4 .05%和4.06%，较投标区间下限上浮20、29和34个bp，投标倍数4.61倍、3.77倍和3.32倍。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 5年 35.846 10月23日14：00-14:4 10月24日 0 7年 58.4 10年 129.9 小计 224.146 专项债券 5年 38.427 10月23日15:00-15:40 10月24日 10年 38.427 小计 76.854 总计 301 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 截至上周五，今年已发行地方债累计规模达3.68万亿，其中公开招标占比约72%，定向 发行约28%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，定向发行占比为26%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)